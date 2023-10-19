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Суспільство

Названо 4 продукти, які ефективно покращують стан шкіри

Ціхоцька Марія

Названо 4 продукти, які ефективно покращують стан шкіри

Те, що ми вибираємо для свого харчування, грає важливу роль у збереженні нашого здоров'я та зовнішнього вигляду. Не слід забувати, що наслідки нашого харчування стають видимими з часом.

Зміни в організмі не настають раптово. При тривалому дефіциті необхідних харчових речовин, наш організм втрачає свою компенсаторну силу, і жодні косметичні процедури або дорога косметика не здатні відновити здоров'я і вигляд шкіри.

Ось декілька корисних продуктів, які можуть сприяти здоров'ю і зовнішньому вигляду:

  1. Молочні та кисломолочні продукти, які містять вітамін А.
  2. Яйця, як джерело легкозасвоюваного білку та важливих речовин.
  3. Ягоди з високим вмістом антиоксидантів.
  4. Томати, багаті антиоксидантом лікопеном.
  5. Лосось, волоські горіхи, насіння льону та здорові олії, як джерело жирних кислот.
  6. Цільнозерновий хліб із пшениці та жита, багатий селеном.
  7. Овочі з антиоксидантами, які допомагають захищати клітини від пошкоджень.

Інформацією поділилась дієтолог Оксана Скіталінська.

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Ці продукти сприяють здоров'ю шкіри та внутрішньому здоров'ю, а тому важливі для нашого загального самопочуття і вигляду.

Нагадаємо, ми вже писали, як позбавитись тяги до солодкого.

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