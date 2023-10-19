Названы 4 продукта, которые эффективно улучшают состояние кожи
То, что мы выбираем для своего питания, играет немаловажную роль в сохранении нашего здоровья и внешнего вида. Не следует забывать, что последствия нашего питания становятся видимыми со временем.
Изменения в организме не наступают внезапно. При длительном дефиците необходимых пищевых веществ наш организм теряет свою компенсаторную силу, и никакие косметические процедуры или дорогостоящая косметика не способны восстановить здоровье и вид кожи.
Вот несколько полезных продуктов, которые могут способствовать здоровью и внешнему виду:
- Молочные и кисломолочные продукты, содержащие витамин А.
- Яйца как источник легкоусвояемого белка и важных веществ.
- Ягоды с высоким содержанием антиоксидантов.
- Томаты, богатые антиоксидантом ликопеном.
- Лосось, грецкие орехи, семена льна и здоровые масла, как источник жирных кислот.
- Цельнозерновой хлеб из пшеницы и ржи, богатый селеном.
- Овощи с антиоксидантами помогают защищать клетки от повреждений.
Информацией поделилась диетолог Оксана Скиталинская.
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Эти продукты способствуют здоровью кожи и внутреннему здоровью, поэтому важны для нашего общего самочувствия и вида.
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