Не бояться води: які породи котів можна купати

Існує уявлення, що всі коти бояться води та купання для них є стресовим. Вони можуть кричати, дряпатися і втікати, щоб уникнути контакту з водою.

Проте насправді експерти стверджують, що існують породи котів, які абсолютно спокійно реагують на воду і навіть насолоджуються купанням. Детальніше про них можна дізнатися у матеріалі OBOZREVATEL.

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Абісинські коти зазвичай не мають страху перед водою і часто заходять до ванної кімнати, коли їх господар купається. Вони навіть можуть бавитися у воді, виявляючи цікавість до цього елементу;

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Мейн-кун . Незважаючи на свій масивний та грізний зовнішній вигляд, мейн-куни не панікують, коли власник вирішує помити їх. Вони можуть бути настороженими спочатку, особливо при першому контакті з водою, але з часом купання стане для них звичним і звичайним;

. Незважаючи на свій масивний та грізний зовнішній вигляд, мейн-куни не панікують, коли власник вирішує помити їх. Вони можуть бути настороженими спочатку, особливо при першому контакті з водою, але з часом купання стане для них звичним і звичайним; Сфінкс. Для власників сфінксів важливо пам'ятати, що котів цієї породи не можна купати у холодній воді. Сфінкси не мають нічого проти водних процедур, але низькі температури можуть викликати стрес та призвести до проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, господарі кішок часто помічають, як їх вихованці місять лапами ковдру або навіть роблять "масаж" людям. Така поведінка для тварин природна, але при цьому відзначається вона не у кожної особини. Вчені дослідили таку поведінку котів і пояснили, чому їм подобається переминати лапками.

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