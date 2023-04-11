Не боятся воды: какие породы кошек можно купать

Существует представление, что все кошки боятся воды и купание для них стрессовым. Они могут кричать, царапаться и убегать, чтобы избежать контакта с водой.

Однако на самом деле эксперты утверждают, что существуют породы кошек, абсолютно спокойно реагирующие на воду и даже наслаждающиеся купанием. Подробнее о них можно узнать в материале OBOZREVATEL.

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Абисинские кошки обычно не испытывают страха перед водой и часто заходят в ванную комнату, когда их хозяин купается. Они даже могут играть в воде, проявляя интерес к этому элементу;

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Мейн-кун . Несмотря на свой массивный и грозный внешний вид, мейн-куны не паникуют, когда владелец решает помыть их. Они могут быть настороженными поначалу, особенно при первом контакте с водой, но со временем купание станет для них привычным и обычным;

. Несмотря на свой массивный и грозный внешний вид, мейн-куны не паникуют, когда владелец решает помыть их. Они могут быть настороженными поначалу, особенно при первом контакте с водой, но со временем купание станет для них привычным и обычным; Сфинкс. Для владельцев сфинксов важно помнить, что кошек этой породы нельзя купать в холодной воде. Сфинксы не имеют ничего против водных процедур, но низкие температуры могут вызвать стресс и привести к проблемам со здоровьем.

Напомним, хозяева кошек часто замечают, как их питомцы месят лапами одеяло или даже делают "массаж" людям. Такое поведение для животных естественно, но при этом отмечается оно не у каждой особи. Ученые исследовали такое поведение кошек и объяснили, почему им нравится переминаться кавычками.

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