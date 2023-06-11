Не боятися висоти та вміти міняти лампочки: з’явилась вакансія, де платять 130 тис. доларів

У США чоловік розповів про "роботу мрії". Він каже, що за заміну лише однієї лампочки можна заробити 130 тисяч доларів.

Відео своєї роботи він опублікував в соцмережах. Як повідомляє americasbestpics.com, у ТікТок Science8888 опубліковано відео, як чоловік залазить на спеціальну вежу висотою приблизно 600 метрів та замінює лампочку.

Зазначається, що попри високу зарплату існує постійний "дефіцит людей", які обирають кар’єру "ліхтарника".

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"Насправді, це не звичайна лампочка. Це теж не кожен може. Це спеціальна робота для висотних операцій, заміна лампочок для сигнальних опор висотою понад 600 метрів. Цей тип сигнальної вежі відрізняється від звичайних високих веж. З точки зору зовнішнього вигляду вона побудована з металевого кронштейна – чим вище висота, тим тонший кронштейн – і немає ніяких захисних заходів, лише спеціальний страхувальний трос із зажимом", – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати таку роботу, треба не боятися висоти, мати гарну фізичну підготовку, оскільки підйом на таку висоту займає близько 3 годин. Також є значний ризик для життя – найбільша швидкість вітру на вершині вежі становить майже 100 кілометрів.

Також зазначається, що одразу заробити 130 тисяч доларів неможливо, початківцям пропонують для початку 17 доларів за годину, якщо стаж менш як рік.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії залізнична компанія оголосила, що набирає 30 жінок-водіїв поїздів. Ця вакансія отримала відгуки від 28 000 потенційних кандидаток.

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