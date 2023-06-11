Не бояться высоты и уметь менять лампочки: появилась вакансия, где платят 130 тыс. долларов

В США мужчина рассказал о "работе мечты". Он говорит, что за замену одной лампочки можно заработать 130 тысяч долларов.

Видео своей работы он опубликовал в соцсетях. Как сообщает americasbestpics.com, в ТикТок Science8888 опубликовано видео, как мужчина влезает на специальную башню высотой примерно 600 метров и заменяет лампочку.

Отмечается, что, несмотря на высокую зарплату, существует постоянный "дефицит людей", которые выбирают карьеру "фонарщика".

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"На самом деле это не обычная лампочка. Это тоже не каждый может. Это специальная работа для высотных операций, замена лампочек для сигнальных опор высотой более 600 метров. Этот тип сигнальной башни отличается от обычных высоких башен. С точки зрения внешнего вида она построена из металлического кронштейна – чем выше высота, тем тоньше кронштейн – и нет никаких защитных мер, только специальный страховочный трос с зажимом", – говорится в сообщении.

Чтобы получить такую работу, нужно не бояться высоты, иметь хорошую физическую подготовку, поскольку подъем на такую высоту занимает около 3 часов. Также есть значительный риск для жизни – наибольшая скорость ветра на вершине башни составляет около 100 километров.

Также отмечается, что сразу заработать 130 тысяч долларов невозможно, начинающим предлагают для начала 17 долларов в час, если стаж меньше года.

Напомним, в Саудовской Аравии железнодорожная компания объявила, что набирает 30 женщин-водителей поездов. Эта вакансия получила отзывы от 28 000 потенциальных кандидаток.

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