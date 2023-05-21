Не перевертайте хліб та забудьте про нічне прибирання: вісім цікавих заборон українців про побут

Здавна українці мають багато різних прикмет та заборон. Вони стосуються зовнішності, звичайних побутових речей чи певних дій.

Про основні побутові заборони українців розповіли на YouTube-каналі "Коріння: культурні традиції України". Там зауважили, що деякі з них збереглися і досі.

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Основні побутові заборони українців

1. Хліб. Хліб є невід'ємним елементом української кухні та культури. Його ніколи не можна викидати чи даремно використовувати.

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Згідно з українськими забобонами, перевертати буханець хліба догори ногами – це погана прикмета. Оскільки це може призвести до бідності чи голоду в родині.

2. Прибирання. В українській культурі вважається, що підмітати будинок після настання темряви – погана прикмета. Оскільки нічне прибирання приносить бідність та нещастя у сім'ю. Щоб уникнути негативних наслідків, українці завжди підмітають житло вдень.

3. Прання. Багато українців вірять, що прання одягу у великі свята може завдати нещастя. Це повір'я коріниться у забобони, що дійсно такі дії змінюють удачу, багатство і навіть здоров'я.

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4. Яйця. В українській традиції яйця – це символ життя та родючості. Яйця заведено дарувати на Великдень і вони часто використовуються у різних ритуалах та звичаях. Однак, вважається, що ніколи не слід давати в дар яйця в непарній кількості. Оскільки це може принести нещастя.

5. Чорна кішка. В українському фольклорі чорні кішки часто асоціюються з невдачею та нещастям. Вважається, якщо чорна кішка перейде вам дорогу, то це може принести нещастя. Тому багато українців уникають чорних кішок і вважають їх поганими передвісниками.

7. Дзеркала. Українці вважають, що розбите дзеркало може принести сім років нещастя.

Також є поганою прикметою виглядати в дзеркало вночі чи бачити своє відображення в розбитому дзеркалі. Тому інколи люди прикривають дзеркала наніч або ставлять їх обличчям до стіни.

8. Заборона спалювання сміття вночі. Згідно з українським фольклором, спалювання сміття вночі може принести нещастя, оскільки полум'я приваблює злих духів.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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