Не переворачивайте хлеб и забудьте о ночной уборке: восемь интересных запретов украинцев о быте

С давних времен у украинцев много разных примет и запретов. Они касаются облика, обычных бытовых вещей или определенных действий.

Об основных бытовых запретах украинцев рассказали на YouTube-канале "Корни: культурные традиции Украины". Там заметили, что некоторые из них сохранились до сих пор.

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Основные бытовые запреты украинцев

1. Хлеб. Хлеб является неотъемлемым элементом украинской кухни и культуры. Его никогда нельзя выбрасывать или бесполезно использовать.

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Согласно украинским предрассудкам, переворачивать буханку хлеба вверх ногами – это плохая примета. Это может привести к бедности или голоду в семье.

2. Уборка. В украинской культуре считается, что подметать дом после наступления темноты – плохая примета. Ночная уборка приносит бедность и несчастье в семью. Чтобы избежать негативных последствий, украинцы всегда подметают жилье днем.

3. Стирка. Многие украинцы верят, что стирка одежды в большие праздники может нанести несчастье. Это поверье коренится в предрассудках, что действительно такие действия меняют удачу, богатство и даже здоровье.

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4. Яйца. В украинской традиции яйца – это символ жизни и плодородия. Яйца принято дарить на Пасху и часто используются в различных ритуалах и обычаях. Однако считается, что никогда не следует давать в дар яйца в нечетном количестве. Это может принести несчастье.

5. Черная кошка. В украинском фольклоре черные кошки часто ассоциируются с неудачей и несчастьем. Считается, если черная кошка перейдет вам дорогу, это может принести несчастье. Поэтому многие украинцы избегают черных кошек и считают их плохими предвестниками.

7. Зеркало. Украинцы полагают, что разбитое зеркало может принести семь лет несчастья.

Также есть плохая примета выглядеть в зеркало ночью или видеть свое отражение в разбитом зеркале. Потому иногда люди прикрывают зеркала на ночь или ставят их лицом к стене.

8. Запрет сжигания мусора ночью. Согласно украинскому фольклору, сжигание мусора ночью может принести несчастье, поскольку пламя привлекает злых духов.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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