Не піддається іржі: названо ТОП-3 авто з 'вічним' кузовом

Корозія кузова – це одна з найбільш серйозних проблем для будь-якого автомобіля. Однак існують моделі, які зазвичай краще захищені від цього небажаного явища.

Фахівці з видання "Телеграф" визначили три такі автомобілі, з якими можна не хвилюватися про появу іржі.

1. Nissan Qashqai

Це автомобіль із високою надійністю та стійким кузовом, який ефективно протистоїть корозії, відшаруванню фарби, пухирям і різним іншим дефектам.

Читайте також: В Україні різко зріс попит на вживані авто: рейтинг найпопулярніших

2. Renault Logan

Це легендарний автомобіль, який заробив міцну репутацію надійного і довговічного транспортного засобу. Власники часто відзначають цей бюджетний варіант саме за його чудовий антикорозійний захист.

3. Honda CR-V

З моменту виходу першого покоління кросовера у 1995 році, всі моделі отримують позитивні відгуки за свою надійність, зокрема, за ефективний захист від корозії. Навіть через багато років цей автомобіль зберігає свої антикорозійні характеристики.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ТОП-4 найкращі автомобілі до 300 тис. грн.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!