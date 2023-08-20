Не лише зніматиме макіяж: як використати міцелярку воду в побуті

У сучасному світі міцелярна вода є незамінним помічником в догляді за зовнішнім виглядом. Вона не лише стала невід'ємною частиною ритуалу косметичного очищення, а й знайшла своє застосування в різних аспектах повсякденного життя.

Про це повідомили в Telegraf. Зазначили, що міцелярна вода може бути корисною не лише для шкіри.

Жінки, які користуються косметикою, знають, як важливо дбати про шкіру після використання макіяжу. Міцелярна вода відмінно справляється з цим завданням, допомагаючи легко видалити макіяж і зберегти шкіру від неприємного дискомфорту. Але виявляється, її корисні властивості можна використовувати й в інших ситуаціях.

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Видалення парфуму: якщо ви переборщили з ароматом парфумів, міцелярна вода з легкістю позбавить шкіру від надлишкового запаху. Просто потріть ділянку шкіри ватним диском, змоченим у міцелярній воді.

Виведення плям на одязі: косметика часто містить олії, які можуть залишити плями на одязі. Щоб легко вивести плями від косметики, промокніть їх міцелярною водою за допомогою ватного диска.

Очищення білих кросівок: для власників білого взуття міцелярна вода може стати справжнім рятівником. Протріть забруднення на кросівках \ватяним диском з міцелярною водою, і ваше біле взуття виглядатиме як нове. Важливо пам'ятати, що цей метод підходить тільки для шкіряного взуття. Замшеве взуття не можна обробляти міцелярною водою.

Нагадаємо, ми розповідали про лайфхаки, які допоможуть у боротьбі з плямами від косметичних засобів.

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