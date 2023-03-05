Не тільки чорна: кішка перебігла дорогу, що це означає

Котів можна зустріти всюди. Вони бувають різних забарвлень – чорні, білі, руді, смугасті й триколірні. У народі з ними пов'язано безліч прикмет. Читайте, що означає, коли вони перебігають нам дорогу у нашому матеріалі.

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Дорогу перебігла сіра кішка

За повір'ям, у такому випадку в людини закінчиться період фінансових труднощів. Кішці потрібно подякувати та приласкати її. Якщо поводитися грубо з сірою кішкою, що перебігла вам дорогу, можна отримати проблеми зі здоров'ям. Скасувати негативні наслідки можна лише якщо прихистити тварину.

Дорогу перебігла руда кішка

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Це добрий знак. Зовсім скоро ви отримаєте хороші новини, прибуток або відбудеться радісна подія, яку захочеться відсвяткувати. Якщо руда кішка перебігла дорогу перед автівкою – це означає, що невдовзі у вас будуть неприємності.

Якщо ви зустріли білого кота

Біла кішка приносить удачу та приємні сюрпризи. Побачивши її вдень, потрібно загадати бажання, поки тварина перебігає дорогу, щоб воно обов'язково здійснилось.

Якщо ви зустріли білу кішку вночі – її краще обходити стороною, адже у темний час доби вона забирає везіння.

Якщо ви зустріли строкату триколірну кішку

Якщо такий кіт перебіг вам дорогу зліва чи справа – вас чекає щасливий тиждень. Люди вірять, що така кішка віщує бездітним парам народження дитини, а якщо у вас є діти – скоро ви відчуєте гордість за їхні досягнення. Самотнім людям вона пророкує зустріч другої половинки. Якщоприласкати триколірну кішку, вона забере із собою всі неприємності. А взявши триколірну кішку до себе додому – ви знайдете ангела-хранителя.

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