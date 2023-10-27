Не витрачайте зайві гроші: п'ять способів економити тепло і світло

Аби не витрачати зайві гроші на комунальні платежі, потрібно вчитися економити. Завдяки цій звичці можна значно зменшити суми у платіжках за комунальні послуги.

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Експерти з енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики Ігор Черкашин та Микола Політикін розповіли про низку способів, що допоможуть зменшити витрати на тепло та електрику.

У коментарі "Укрінформу" фахівці зауважили, що почати потрібно з незначних кроків: більше використовуйте природне освітлення, приберіть зайві предмети від джерел опалення, утепліть будинок, замініть лампи розжарювання на економні.

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Ігор Черкашин зауважив, що варто встановити багатотарифний лічильник й микати енерговмісні побутові прилади вночі, коли електрика дешевша на 50%. Такий лічильник виправдає свою вартість менш ніж за рік, зауважив фахівець.

Також він порадив світильники з датчиками руху та з функціями димірування – регулювання інтенсивності світла в залежності від добового часу або індивідуальних особливостей приміщення. Експерт каже, що варто подбати про smart-розетки або smart-подовжувачі. Оскільки вимкнені з розетки або переведені в сплячий режим електроприлади, залишаючись під’єднаними до електромережі, не припиняють живитись енергією (вампірське споживання). У такому випадку подовжувач з перемикачем буде приводити техніку в робочий стан та виводити з нього на відстані.

"Всі ці прилади працюють через Wi-Fi або GSM (мобільний зв’язок) і управляються через застосунки", – додав він.

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Експерти порадили користуватися розподільниками витрат тепла на радіаторах. Цей прилад вимірює температуру самої батареї та повітря в кімнаті, а датчики обраховують реальну витрачену кількість виділеного тепла з батареї. Ці дані зберігаються в пам’яті пристрою. На основі показників розподільників та загальнобудинкового лічильника і вираховується сума за комірне.

У приватному будинку, зауважили фахівці, треба замінити звичайного котла на конденсаційний, робота якого базується на використанні відпрацьованих вихлопів. Такий котел допомагає зекономити до 15% газу.

Мешканцям багатоквартирних будинків фахівці радять оснастити їх індивідуальним тепловим пунктом (ІТП), лічильниками тепла. Варто утеплити технічні поверхи та труби. Варто подбати про встановлення індивідуальних розподільних приладів на радіатори.

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Також у багатоквартирних будинках експерти радять тримати зачиненими вікна на сходових клітинах, утеплити двері у під'їздах, або облаштувати їх доводчиками, аби двері завжди були щільно зачинені.

"Всі ці заходи в комплексі можуть дати до 50% економії", – запевнив Микола Політикін.

Пропонуємо дізнатися, чи можна не сплачувати за комуналку під час війни.

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