Не викидайте залишки: лайфхаки з твердим милом

У господарстві часто залишаються невеличкі шматочки твердого мила, які більшість викидає. Втім, досвідчені домогосподарки радять не поспішати позбуватися залишків мила.

Обмилки можна повторно використати, але не для миття рук. Домогосподарки радять висушити шматочки та скласти їх у пакет, доки вони не знадобляться для одного з наступних лайфхаків.

Якщо блискавка на одязі заїла, не варто докладати силу аби не пошкодити її. Достатньо протерти блискавку залишком мила. Це дозволить швидко вирішити проблему.

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Іншим варіантом використання обмилків є видалення неприємного запаху зі взуття. Достатньо покласти сухе мило у кросівки на ніч, аби позбутися запаху прілості.

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Також шматочок сухого мила варто взяти з собою під час прогулянок у ліс. Обмилком можна швидко обробити місце укусу комара. Це дозволить швидше прибрати свербіж.

Обмилком також можна змазати петлі на вхідних, або міжкімнатних дверях. Це дозволить позбутися неприємного скрипу під час відкривання.

Також залишки сухого мила можна натерти на терці та використати замість прального порошку.

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