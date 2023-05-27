Не выбрасывайте остатки: лайфхаки с твердым мылом

В хозяйстве часто остаются небольшие кусочки твердого мыла, которые большинство выбрасывает. Впрочем, опытные домохозяйки советуют не торопиться избавляться от остатков мыла.

Обмылки можно повторно использовать, но не для мытья рук. Домохозяйки советуют высушить кусочки и сложить их в пакет, пока они не понадобятся для одного из следующих лайфхаков.

Если молния на одежде заела, не стоит прилагать силу, чтобы не повредить ее. Достаточно протереть молнию остатком мыла. Это позволит быстро решить проблему.

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Другим вариантом использования обмылков является удаление неприятного запаха из обуви. Достаточно положить сухое мыло в кроссовки на ночь, чтобы избавиться от запаха прелости.

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Также кусочек сухого мыла следует взять с собой во время прогулок в лес. Обмылком можно быстро обработать место укуса комара. Это позволит быстрее убрать зуд.

Обмылком также можно смазать петли на входной или межкомнатной двери. Это позволит избавиться от неприятного скрипа во время открывания.

Также остатки сухого мыла можно натереть на терке и использовать вместо стирального порошка.

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