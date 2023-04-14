Как правильно ухаживать за полостью рта

Заботясь о полости рта, можно улучшить общее состояние здоровья и сэкономить время, деньги и усилия в долгосрочной перспективе. UAportal подготовил список из трех советов по уходу за ротовой полостью, которые помогут сохранить ее здоровой.

Чистите зубы два раза в день

Чистка зубов – важнейшее условие поддержания гигиены полости рта. Чистя зубы дважды в день, можно предотвратить кариес, неприятный запах изо рта и заболевания десен. Чтобы получить максимальную пользу от чистки зубов, важно использовать правильную технику.

Держите щетку под углом 45 градусов к зубам и чистите зубы круговыми движениями. Обязательно чистите все поверхности зубов, включая передние, задние и жевательные поверхности. Почистите также язык, чтобы удалить бактерии и освежить дыхание.

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Важно также использовать правильную зубную щетку. Ищите щетку с мягкой щетиной, так как жесткая щетина может повредить зубы и десны. Меняйте зубную щетку каждые 2-3 месяца или раньше, если щетина стала ломкой.

Ежедневно пользуйтесь зубной нитью

Зубная нить удаляет частицы пищи и зубной налет из промежутков между зубами, куда не может добраться щетка. Это помогает предотвратить кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта.

Чтобы правильно пользоваться зубной нитью, оторвите кусок нити длиной около 18 сантиметров. Намотайте зубную нить на указательные пальцы и осторожно введите ее между зубами. Двигайте нить вверх и вниз, следуя изгибу каждого зуба. Обязательно прочищайте зубной нитью обе стороны каждого зуба, включая задние коренные зубы.

Если вам трудно пользоваться зубной нитью, попробуйте использовать держатель зубной нити или межзубную щетку. Эти приспособления облегчат чистку межзубных промежутков и поддержание хорошей гигиены полости рта.

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Регулярно посещайте стоматолога

Регулярные стоматологические осмотры являются важной частью поддержания здоровья полости рта. Стоматолог может выявить и вылечить проблему до того, как она станет более серьезной. Он также может очистить ваши зубы более тщательно, чем в домашних условиях, удалив налет и зубной камень.

Во время осмотра стоматолог обследует зубы и десны на наличие признаков кариеса, заболеваний десен и других проблем со здоровьем полости рта. Он также может сделать рентгеновский снимок, чтобы проверить наличие кариеса и других проблем, которые не видны невооруженным глазом.

Рекомендуется посещать стоматолога не реже двух раз в год для регулярного осмотра и чистки зубов. Однако если в анамнезе есть проблемы с зубами или другие заболевания, стоматолог может рекомендовать более частые визиты.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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