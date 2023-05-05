Не викидайте вчорашню гречку: що приготувати, щоб було просто й смачно

Певно у кожного була така ситуація, що відварена гречка довго стоїть у холодильнику, поки її хтось з членів сім'ї не наважиться викинути. Проте, вчорашня гречана каша може стати ще смачнішою

Наприклад, якщо у сковороді підсмажити дрібні шкварочки з цибулею, а зверху викласти гречку та розігріти, то така каша буде ще смачнішою, ніж коли була лише звареною.

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А ще з учорашньої гречки можна приготувати смачнючі тефтелі в вершковому соусі. Якщо у вас є мультиварка, то процес взагалі не займе багато часу.

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Які продукти знадобляться:

Відварена гречана каша

М'ясний фарш – 500 г.

Вода — 3 склянки.

Цибуля — 1 шт.

Картопля — 1 кг

Для підливи:

Вершки — 200 мл

Борошно — 3 ст. л.

Вершкове масло — 50 г

Цибуля — 1 шт.

Вода — 1 літр

Сіль, перець – по 1/6 ч.л.

Як готувати:

Через м'ясорубку пропустіть фарш разом з картоплею, цибулею та гречкою. Посоліть та поперчіть, за бажанням додайте улюблені приправи.

З готової суміші зліпіть тефтелі та викладіть їх у глибоку форму для запікання з товстим дном.

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Підлива: до вершків додайте розтоплене вершкове масло та подрібнену мілко цибулю, посоліть та поперчіть. Перемішайте й додайте борошно, знову перемішайте, розбавте водою. Залийте тефтелі й поставте випікатися у духовку, або ж під кришкою на плиту. За 30 хв ви отримаєте смачну страву.

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