Не зав‘язуються качани капусти: в чому причина та як збільшити врожайність

Капуста - примхливий овоч. Крім шкідників та хвороб буває, що вона не зав’язується в качан. Як з цим боротись та у чому причина підкаже UaPortal.

Коли утворюється качан у капусти

Спочатку розберемося, в якому місяці утворюється качан у капусти. Це залежить від сорту: ранні сорти формують качани в липні, пізні - в другій половині літа та на початку осені. Загалом, капуста утворює качан приблизно через 2 місяці після посіву. Спочатку з'являються листя, а коли їх на капусті вже 10-20, то утворюється качан.

Чому ж не зав’язуються качани? Існує кілька причин.

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Низька якість насіння або непідходящі умови

Якщо придбане насіння виявилося низької якості або не підходить для даного клімату, то качани можуть не утворитися належним чином.

Недостатньо світла

Капуста потребує достатньої кількості сонячного світла. Якщо вона росте в тіні, то вона може простягатися вгору, замість того щоб утворювати качан.

Кислий ґрунт

Капусті потрібен нейтральний ґрунт. Якщо ґрунт закислений, його слід розкислити, наприклад, внести золу або доломітове борошно.

Неправильне розташування

Якщо капусту посадити на місце, де в минулому році вже росла капуста або її "родичі" (хрестоцвіті), то врожай може бути невеликим. Також не рекомендується садити капусту після гарбуза, але після цибулі, бобових або пасльонових вона зазвичай росте добре.

Екстремальна температура

У спекотну або холодну погоду капуста може призупинити утворення качан. Оптимальна температура для росту цього овоча становить 17-20°C.

Недостатній полив

Великі листки капусти випаровують багато вологи, тому капусту потрібно регулярно поливати, особливо в спеку. Грунт після поливу повинен вбирати вологу на глибину близько 30 см. Після поливу землю також рекомендується розпушувати, щоб уникнути утворення кірки. Можна також використовувати мульчування, щоб зберегти вологу у грунті та зменшити необхідність в частому поливі.

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Крім оптимальної температури, освітлення та поливу, для утворення качан у капусти потрібні добрива. Ось декілька рецептів, які можна використовувати:

Дріжджі та варення

Інгредієнти:

Дріжджі - 100 г;

Варення - 0,5 л;

Вода - 10 л.

Всі компоненти потрібно змішати і залишити на деякий час, щоб забродило. Потім 1 склянку готової суміші розведіть у ще одному відрі з водою (10 л). Поливати розчином потрібно по 1 л під кущі, а перед цим рекомендується добре полити грядку звичайною водою. Цю підгодівлю можна проводити лише раз на 3 тижні.

Гній і зола

Інгредієнти:

свіжий гній - 0,5 л;

зола - 40 г;

вода - 10 л.

Інгредієнти змішати і залишити постояти кілька днів. Поливати з розрахунку 1 склянка під кущ, перед цим добре поливши грядку.

Нагадаємо, коли саджати капусту у грунт.

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