Не завязываются початки капусты: в чем причина и как увеличить урожайность

Капуста – капризный овощ. Кроме вредителей и болезней бывает, что она не завязывается у кочанов. Как с этим бороться и в чем причина подскажет UaPortal?

Когда образуется кочан у капусты

Сначала разберемся, в каком месяце образуется кочерыжка у капусты. Это зависит от сорта: ранние сорта формируют початки в июле, поздние – во второй половине лета и начале осени. В общем, капуста образует кочерыжку примерно через 2 месяца после посева. Сначала появляются листья, а когда их на капусте уже 10-20, то образуется кочерыжка.

Почему же не завязывается кочан? Есть несколько причин.

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Низкое качество семян или неподходящие условия

Если приобретенные семена оказались низкого качества или не подходят для данного климата, то кочаны могут не образоваться должным образом.

Недостаточно света

Капуста нуждается в достаточном количестве солнечного света. Если она растет в тени, то она может простираться вверх, вместо того чтобы образовывать кочерыжку.

Кислый грунт

Капусте требуется нейтральная почва. Если почва закислена, ее следует раскислить, например, внести золу или доломитовую муку.

Неверное расположение

Если капусту посадить на место, где в прошлом году уже росла капуста или ее "родственники" (крестоцветные), то урожай может быть небольшим. Также не рекомендуется сажать капусту после тыквы, но после лука, бобовых или пасленовых она обычно растет хорошо.

Экстремальная температура

В жаркую или холодную погоду капуста может приостановить образование кочанов. Оптимальная температура роста этого овоща составляет 17-20°C.

Недостаточный полив

Большие листья капусты улетучивают много влаги, поэтому капусту нужно регулярно поливать, особенно в жару. Почва после полива должна впитывать влагу на глубину около 30 см. После полива землю также рекомендуется разрыхлять, чтобы избежать образования корки. Можно также использовать мульчирование, чтобы сохранить влагу в почве и уменьшить необходимость в частом поливе.

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Кроме оптимальной температуры, освещения и полива, для образования кочан у капусты нужны удобрения. Вот несколько рецептов, которые можно использовать:

Дрожжи и варенье

Ингредиенты:

Дрожжи – 100 г;

Варенье – 0,5 л;

Вода – 10 л.

Все компоненты нужно смешать и оставить на некоторое время, чтобы забродили. Затем 1 стакан готовой смеси разведите в еще одном ведре с водой (10 л). Поливать раствором нужно по 1л под кусты, а перед этим рекомендуется хорошо полить грядку обычной водой. Эту подкормку можно проводить только раз в 3 недели.

Навоз и зола

Ингредиенты:

свежий навоз – 0,5 л;

зола – 40 г;

вода – 10 л.

Ингредиенты смешать и оставить постоять несколько дней. Поливать из расчета 1 стакан под куст, перед этим нужно хорошо полить грядку.

Напомним, когда сажать капусту в почву.

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