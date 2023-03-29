Когда и как сажать капусту в открытый грунт: советы огородникам

Капуста – это очень популярная культура в огороде, которая имеет большое значение в нашем рационе. Она содержит множество полезных веществ, таких как витамин С и кальций. Чтобы получить богатый урожай капусты, нужно знать когда и как ее правильно сажать.

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Время посадки капусты зависит от того, какая она сортовая.

Раннеспелая капуста нуждается в посадке в конце апреля – начале мая;

Среднеспелая капуста – в середине мая;

Позднеспелая капуста – в конце мая – начале июня.

Для удобства можно действовать по месяцам, посадка капусты происходит в апреле – июне. Если вы планируете сажать капусту из семян, то это лучше делать сразу на грядке, поскольку у капусты достаточно длинный период вегетации. Поэтому рассада может просто не успеть созреть до начала холодов, что приведет к ухудшению ее качества.

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Перед посадкой капусты следует подготовить огород. Лучше, если это будет солнечное место с достаточным доступом к воде. Для лучшего развития корневой системы, почва должна быть разрыхленной и подготовленной к посадке. Благодаря этому капуста сможет получать необходимое количество воды и питательных веществ.

Сажать капусту рекомендуется в сборные горшки или отдельно свернутые по два-три растения. Каждый куст капусты должен быть погружен в грунт на 1/3 своей высоты.

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При посадке капусты в грунт, следует соблюдать правильную технологию. Сначала на глубину 3-4 см следует сделать отверстия, в которые нужно добавить небольшое количество удобрения. Перед посевом необходимо подготовить грядку, обработать удобрениями и внести органические вещества в землю.

Также важно соблюдать правильный размер и размещение грядок для капусты. Лучше всего если грядки будут иметь ширину не более 120 см и длину до 4 метров. Расстояние между растениями зависит от сорта капусты, но в среднем оно составляет около 50-60 см.

Для получения обильного урожая капусты важно правильно ухаживать за растениями. В начале вегетации растения нуждаются в регулярном поливе и разрыхлении почвы. После роста растений необходимо приложить к грядке мульчировочный материал, который поможет сохранить влагу и защитить корневую систему от перегрева.

Также важно регулярно удалять сорняки и проводить обрезку нижних листьев растений, что позволит получить больше света и пространства для роста. Такие мероприятия помогут избежать заболеваний и получить лучший урожай.

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