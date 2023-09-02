Не зловживайте цією їжею: три продукти, які погано впливають на шлунок
Розділення продуктів на корисні та шкідливі – безглузда ідея. Однак важливо зауважити, що одна і та ж їжа може мати позитивний вплив на один орган і, в той же час, негативно впливати на інші, повідомляє Pixel inform.
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Якщо йдеться про вплив на шлунок, деякі продукти можуть бути шкідливими:
- Гостра їжа та прянощі, такі як перець чилі, можуть подразнювати слизову оболонку шлунка і впливати на виділення кислоти. Тому дуже гостру їжу слід вживати з обережністю.
- Кисла їжа, дуже гаряча або дуже холодна їжа (як цитруси, кислі мармеладки або крижане морозиво) може впливати на скорочення шлунка та кровопостачання його стінок.
- Дуже жирна, копчена або смажена на олії їжа повинна бути обмеженою в раціоні. Ці продукти мають канцерогенні властивості і можуть підвищувати запалення.
Зауважимо, що в країнах, де ця їжа є традиційною, таких як Східна Азія та Мексика, висока статистика захворювань шлунка.
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