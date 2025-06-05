Недостатній стаж: якою буде пенсія у такому випадку

Громадяни України, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть звернутися по державну соціальну допомогу. Виплати призначаються індивідуально й переглядаються кожні шість місяців.

Як повідомляє видання "На пенсії", з 2025 року українці можуть оформити пенсію у 60 років лише за наявності мінімум 32 років страхового стажу. Якщо стаж становить від 22 до 31 року — пенсійний вік зміщується до 63 років. Для тих, у кого є від 15 до 21 року стажу, пенсія стане доступною лише з 65 років.

Ті, хто досяг 65-річного віку, але не має мінімального стажу для призначення трудової пенсії, можуть претендувати на соціальну допомогу. Але це не автоматична виплата — вона надається лише малозабезпеченим особам, які не мають інших джерел доходу.

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Скільки виплачують

Розмір соціальної допомоги розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних громадян і середньомісячним доходом на одного члена сім’ї заявника. У 2025 році цей прожитковий мінімум становить 2 361 грн. Сума допомоги не може перевищувати цього порогу. Перерахунок розміру виплат проводиться двічі на рік із урахуванням змін у доходах родини.

Як подати документи на соціальну допомогу

Щоб оформити виплату, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання з відповідною заявою. З собою потрібно мати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

довідку про наявний страховий стаж (видається ПФУ);

декларацію про доходи та майновий стан родини за останні 6 місяців;

дані про склад сім’ї;

у разі необхідності — копію рішення про призначення опікуна (для осіб із недієздатністю).

Заяву можна заповнити безпосередньо у фахівця соцзахисту. Розгляд документів триває до 30 календарних днів.

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