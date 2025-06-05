Недостаточный стаж: какой будет пенсия в таком случае

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут обратиться за государственной социальной помощью. Выплаты назначаются индивидуально и пересматриваются каждые шесть месяцев.

Как сообщает издание "На пенсии", с 2025 года украинцы могут оформить пенсию в 60 лет только при наличии минимум 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсионный возраст смещается до 63 лет. Для тех, у кого есть от 15 до 21 года стажа, пенсия станет доступна только с 65 лет.

Те, кто достиг 65-летнего возраста, но не имеет минимального стажа для назначения трудовой пенсии, могут претендовать на социальную помощь. Но это не автоматическая выплата — она предоставляется только малоимущим лицам, не имеющим других источников дохода.

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Сколько выплачивают

Размер социальной помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и среднемесячным доходом на одного члена семьи заявителя. В 2025 году этот прожиточный минимум составляет 2361 грн. Сумма пособия не может превышать этого порога. Перерасчет размера выплат производится дважды в год с учетом изменений в доходах семьи.

Как подать документы на социальную помощь

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с соответствующим заявлением. С собой нужно иметь:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);

справку об имеющемся страховом стаже (выдается ПФУ);

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи за последние 6 месяцев;

данные о составе семьи;

в случае необходимости копию решения о назначении опекуна (для лиц с недееспособностью).

Заявление можно заполнить непосредственно у специалиста соцзащиты. Рассмотрение документов длится до 30 календарных дней.

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