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Недостаточный стаж: какой будет пенсия в таком случае

Цихоцкая Мария

Недостаточный стаж: какой будет пенсия в таком случае
Украинцы могут оформить пенсию в 60 лет только при наличии минимум 32 лет страхового стажа

Граждане Украины, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие достаточного страхового стажа для получения пенсии, могут обратиться за государственной социальной помощью. Выплаты назначаются индивидуально и пересматриваются каждые шесть месяцев.

Как сообщает издание "На пенсии", с 2025 года украинцы могут оформить пенсию в 60 лет только при наличии минимум 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, пенсионный возраст смещается до 63 лет. Для тех, у кого есть от 15 до 21 года стажа, пенсия станет доступна только с 65 лет.

Те, кто достиг 65-летнего возраста, но не имеет минимального стажа для назначения трудовой пенсии, могут претендовать на социальную помощь. Но это не автоматическая выплата — она предоставляется только малоимущим лицам, не имеющим других источников дохода.

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Сколько выплачивают

Размер социальной помощи рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных граждан и среднемесячным доходом на одного члена семьи заявителя. В 2025 году этот прожиточный минимум составляет 2361 грн. Сумма пособия не может превышать этого порога. Перерасчет размера выплат производится дважды в год с учетом изменений в доходах семьи.

Как подать документы на социальную помощь

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с соответствующим заявлением. С собой нужно иметь:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);
  • справку об имеющемся страховом стаже (выдается ПФУ);
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи за последние 6 месяцев;
  • данные о составе семьи;
  • в случае необходимости копию решения о назначении опекуна (для лиц с недееспособностью).

Заявление можно заполнить непосредственно у специалиста соцзащиты. Рассмотрение документов длится до 30 календарных дней.

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