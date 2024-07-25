Дехто з пенсіонерів може залишитись без виплат: які дані потрібно вчасно повідомляти у ПФУ

Українським пенсіонерам необхідно інформувати ПФУ про певні зміни у своєму статусі. Невиконання цих обов’язків може призвести до припинення пенсійних нарахувань або вимоги повернення надміру отриманих коштів.

Повідомлення про будь-які оновлення особистої інформації має бути здійснене протягом 10 днів. Про це пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

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До важливих змін, про які потрібно повідомляти, належать:

Переїзд за кордон. Пенсіонери, які планують переїзд за кордон на постійне проживання, мають обов’язок інформувати ПФУ про свої наміри. У випадку еміграції пенсійні виплати можуть бути зупинені.

Оновлення документів. Якщо відбуваються зміни в паспорті чи видається нова ID-картка, це має бути негайно зареєстровано у ПФУ.

Якщо відбуваються зміни в паспорті чи видається нова ID-картка, це має бути негайно зареєстровано у ПФУ. Зміна персональних даних. Зміни, такі як нове прізвище, ідентифікаційний номер або адреса, мають бути повідомлені у ПФУ без зволікань.

Зміни, такі як нове прізвище, ідентифікаційний номер або адреса, мають бути повідомлені у ПФУ без зволікань. Працевлаштування чи звільнення. Пенсіонери, які починають або припиняють трудову діяльність, повинні інформувати ПФУ, оскільки це може вплинути на розмір їхніх пенсійних виплат. Для тих, хто продовжує працювати, діють спеціальні умови нарахування пенсії.

Варто звернути увагу, що Пенсійний фонд України проводить систематичні інспекції для перевірки правильності документації, поданої на отримання пенсійних виплат. Виявлення будь-яких невідповідностей може призвести до скорочення або повного призупинення пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців не зможе вийти на пенсію у 2024 році.

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