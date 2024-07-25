Некоторые из пенсионеров могут остаться без выплат: какие данные нужно вовремя сообщать в ПФУ

Украинским пенсионерам необходимо информировать ПФУ об определенных изменениях в своем статусе. Невыполнение этих обязанностей может привести к прекращению пенсионных начислений или требования возврата излишне полученных средств.

Сообщение о любых обновлениях личной информации должно быть осуществлено в течение 10 дней. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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К важным изменениям, о которых следует сообщать, относятся:

Переезд за границу. Пенсионеры, которые планируют переезд за границу на постоянное проживание, обязаны информировать ПФУ о своих намерениях. В случае эмиграции пенсионные выплаты могут быть остановлены.

Обновление документов . Если происходят изменения в паспорте или выдается новая ID-карта, это должно быть немедленно зарегистрировано в ПФУ.

. Если происходят изменения в паспорте или выдается новая ID-карта, это должно быть немедленно зарегистрировано в ПФУ. Изменение персональных данных . Изменения, такие как новая фамилия, идентификационный номер или адрес, должны быть сообщены в ПФУ без промедлений.

. Изменения, такие как новая фамилия, идентификационный номер или адрес, должны быть сообщены в ПФУ без промедлений. Трудоустройство или увольнение. Пенсионеры, которые начинают или прекращают трудовую деятельность, должны информировать ПФУ, поскольку это может повлиять на размер их пенсионных выплат. Для тех, кто продолжает работать, действуют специальные условия начисления пенсии.

Стоит обратить внимание, что Пенсионный фонд Украины проводит систематические инспекции для проверки правильности документации, поданной на получение пенсионных выплат. Выявление каких-либо несоответствий может привести к сокращению или полной приостановке пенсионных выплат.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев не сможет выйти на пенсию в 2024 году.

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