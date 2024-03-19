Деякі українці мають змогу збільшити розмір пенсії: хто може "докупити" страховий стаж

Мрієте про вищу пенсію, але не вистачає страхового стажу? Не біда! Тепер ви можете докупити його за допомогою нового інструменту на веб-порталі Пенсійного фонду.

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Не втрачайте шанс покращити своє пенсійне забезпечення. Про це раніше розповіла заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.

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Як це працює?

Зареєструйтесь на веб-порталі Пенсійного фонду. Укладіть договір з ПФУ за допомогою електронного підпису (Дія.Підпис або GOV.ID). Виберіть суму та періодичність внесків.

Скільки це коштує?

Мінімальний розмір внеску становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Наприклад:

Якщо ви сплатите 2000 гривень за певний місяць, то ваша заробітна плата для розрахунку пенсії збільшиться на 9000 гривень.

Тобто кожні 100 гривень внеску збільшують вашу "пенсійну" зарплату на 455 гривень.

Кому це вигідно?

Українцям, які працюють за кордоном і планують отримувати пенсію в Україні.

і планують отримувати пенсію в Україні. Особам передпенсійного віку , яким не вистачає стажу для пенсії.

, яким не вистачає стажу для пенсії. Працівникам з низькими офіційними доходами, які хочуть збільшити свою майбутню пенсію.

Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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