Некоторые украинцы могут увеличить размер пенсии: кто может "докупить" страховой стаж
Мечтаете о более высокой пенсии, но не хватает страхового стажа? Не беда! Теперь вы можете купить его с помощью нового инструмента на веб-портале Пенсионного фонда.
Не упускайте шанс улучшить свое пенсионное обеспечение. Об этом ранее рассказала заместитель руководителя Офиса президента Юлия Соколовская.
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Как это работает?
- Зарегистрируйтесь на веб-портале Пенсионного фонда.
- Заключите договор с ПФУ с помощью электронной подписи (Действие.Подпись или GOV.ID).
- Выберите сумму и периодичность вкладов.
Сколько стоит это?
Минимальный размер взноса составляет 22% от минимальной заработной платы.
К примеру:
- Если вы заплатите 2000 гривен за определенный месяц, то ваша заработная плата для расчета пенсии увеличится на 9000 гривен.
- То есть каждые 100 гривен взноса увеличивают вашу "пенсионную" зарплату на 455 гривен.
Кому это выгодно?
- Украинцам, работающим за границей и планирующим получать пенсию в Украине.
- Лицам предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии.
- Работникам с низкими официальными доходами, желающими увеличить свою будущую пенсию.
Ранее мы сообщали, что с 1 апреля 2024 года будут пересмотрены размеры пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.
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