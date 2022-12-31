Дехто з українців у 2023 році платитиме за газ за пільговою ціною

Згідно з постановою Кабміну, в Україні до 31 березня 2023 року деякі українці платитимуть за газ за спеціальним пільговим тарифом. Йдеться про гуртожитки.

Мешканці гуртожитків купуватимуть газ за ціною 7,42 гривні за кубометр з урахуванням ПДВ, але без доплати за доставлення. Про це повідомила пресслужба "Нафтогаз".

"Нафтогаз України" здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких знаходяться гуртожитки (і/або інші житлові будинки, в яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та з метою забезпечення природним газом побутових споживачів, які проживають у гуртожитках", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для постачання газу за пільговим тарифом потрібно подати письмове звернення до газопостачальної компанії. Також потрібно надати довідку, яка підтверджує, перебування на балансі гуртожитку.

Для решти споживачів у "Нафтогазі" діє тариф у 7,96 грн за кубічний метр газу.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні можуть збільшити тарифи на передачу електричної енергії та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління. Таке рішення раніше анонсували в "Укренерго".

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