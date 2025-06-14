Декому з пенсіонерів доведеться повернути вже виплачену пенсію: кого стосується

Декому з українських пенсіонерів доведеться повернути частину раніше отриманих пенсійних виплат. Найкраще зробити це добровільно, інакше гроші щомісяця автоматично утримуватимуть із пенсії.

Мова йде про пенсіонерів, які отримали надмірні пенсійні виплати. Такі громадяни зобов’язані повернути зайву частину коштів. Про це повідомляє "24 Канал" з посиланням на ПФУ.

У разі, якщо пенсіонер не повідомив своєчасно Пенсійний фонд про зміни, що впливають на розмір його виплат, йому можуть помилково нарахувати завищену пенсію.

До змін, про які пенсіонер зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд, належать:

офіційне працевлаштування або реєстрація підприємницької діяльності (як ФОП);

звільнення з роботи або закриття власного бізнесу;

працевлаштування пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на посаду, що дає право на цю пенсію (у такому випадку її виплата призупиняється);

зміна місця реєстрації або фактичного проживання;

втрата або зміна соціального статусу (наприклад, позбавлення статусу ветерана певної категорії);

зміна умов, через які була призначена спеціальна пенсія (наприклад, якщо пенсіонер працевлаштувався, а отримував надбавку на дитину до 18 років).

Існують й інші причини, через які може виникнути переплата пенсійних виплат. До прикладу, роботодавець може надати неточну інформацію щодо заробітку або тривалості трудового стажу працівника.

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Яким чином пенсіонер може повернути надмірні виплати

Пенсіонер зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд про будь-які зміни, що можуть вплинути на розмір пенсійних виплат. Зробити це можна особисто, звернувшись до найближчого сервісного центру, або онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ.

У випадку, якщо пенсія була нарахована в більшому обсязі, ніж слід, надлишкові кошти можна повернути:

добровільно — шляхом звернення до територіального органу Пенсійного фонду;

у примусовому порядку — за рішенням суду.

У разі примусового повернення надміру виплачених пенсій, з щомісячної пенсії будуть утримувати певну суму до повного погашення боргу перед Пенсійним фондом. При цьому розмір відрахувань не може перевищувати 20% від загального розміру пенсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з пенсіонерів слід обов'язково подати спеціальну заяву, щоб не залишитися без виплат.

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