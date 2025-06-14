Некоторым из пенсионеров придется вернуть уже выплаченную пенсию: кого касается

Некоторым из украинских пенсионеров придется вернуть часть ранее полученных пенсионных выплат. Лучше всего сделать это добровольно, иначе деньги ежемесячно автоматически будут удерживать из пенсии.

Речь идет о пенсионерах, которые получили чрезмерные пенсионные выплаты. Такие граждане обязаны вернуть лишнюю часть средств. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

В случае, если пенсионер не сообщил своевременно Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на размер его выплат, ему могут ошибочно начислить завышенную пенсию.

К изменениям, о которых пенсионер обязан сообщить Пенсионный фонд, относятся:

официальное трудоустройство или регистрация предпринимательской деятельности (как ФЛП);

увольнение с работы или закрытие собственного бизнеса;

трудоустройство пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на должность, дающую право на эту пенсию (в таком случае ее выплата приостанавливается);

изменение места регистрации или фактического проживания;

утрата или изменение социального статуса (например, лишение статуса ветерана определенной категории);

изменение условий, из-за которых была назначена специальная пенсия (например, если пенсионер трудоустроился, а получал надбавку на ребенка до 18 лет).

Существуют и другие причины, по которым может возникнуть переплата пенсионных выплат. К примеру, работодатель может предоставить неточную информацию о заработке или продолжительности трудового стажа работника.

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Каким образом пенсионер может вернуть чрезмерные выплаты

Пенсионер обязан уведомить Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат. Сделать это можно лично, обратившись в ближайший сервисный центр, или онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ.

В случае, если пенсия была начислена в большем объеме, чем следует, избыточные средства можно вернуть:

добровольно – путем обращения в территориальный орган Пенсионного фонда;

в принудительном порядке – по решению суда.

В случае принудительного возврата излишне выплаченных пенсий, из ежемесячной пенсии будут удерживать определенную сумму до полного погашения долга перед Пенсионным фондом. При этом размер отчислений не может превышать 20% от общего размера пенсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из пенсионеров следует обязательно подать специальное заявление, чтобы не остаться без выплат.

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