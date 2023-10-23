Неповторна намазка для бутербродів: Як приготувати пасту із оселедця
Приготування бутербродної пасти з оселедця – це смачний і універсальний спосіб приготування закуски, яку можна подавати як на святковому столі, так і в повсякденному меню.
Ви можете намазати цю пасту на хліб або використовувати кондитерський мішок для оформлення канапок. Також її можна використовувати для начинки половинок варених яєць. Рецептом поділились на сайті "Сім'я і дім".
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Інгредієнти:
- 450 г оселедця;
- 12 варених яєць;
- 100-150 г вареної моркви;
- 200 г твердого сиру;
- 200 г вершкового масла.
Приготування:
- Яйця, сир і моркву потріть на терці з малими отворами.
- Наріжте оселедець на невеликі шматочки, приблизно 1 см, та помістіть у чашу блендера.
- Додайте кімнатної температури вершкове масло до оселедця і збийте їх до утворення пюре.
- Поступово додавайте натерті інгредієнти до суміші в блендері та збивайте, поки не отримаєте консистенцію пасти. Залежно від солоності оселедця, можливо, знадобиться трохи підсолити.
- Перекладіть пасту в контейнер і поставте в холодильник. За годину паста буде готова до подачі.
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