Неправильно встановили генератор: у Київській області троє людей загинули через отруєння чадним газом

На Київщині сталася трагедія через необережне використання генератора. Під час відключення електроенергії українці часто наражають себе на небезпеку, обираючи невірне місце для розміщення.

Про нещасний випадок розповів голова поліції Київської області Андрій Небитов у Telegram. Повідомляється, що це сталося у Княжичах, що на Київщині.

За інформацію поліцейських, трьох громадян було знайдено в приватному будинку без ознак життя.

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Це - 45-річний господар будинку і двох його гостей: 51-річний чоловік і 48-річна жінка.

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"За попередньою інформацією, трагедія сталась через встановлення генератора у гаражному приміщенні, яке примикало до будинку і мало погану вентиляцію", – написав Небитов.

Нагадаємо, раніше Uaportal писав про правила встановлення генераторів в оселі. Через масові атаки росіян на об'єкти критичної інфраструктури в Україні практикують аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії.

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