Нетаньягу у екстреному зверненні до ізраїльтян: 'Ми у стані війни, і ми переможемо' (відео)

Терористи з ХАМАС 7 жовтня здійснили координовану атаку на Ізраїль, атакуючи одночасно із суші, моря та повітря. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу зазначив, що це не просто ескалація конфлікту, а оголошення війни Ізраїлю.

Про це він заявив під час свого відеозвернення, опублікованого у соцмережі Х (Twitter).

За словами глави уряду, ХАМАС сьогодні здійснив раптову атаку на країну, нападаючи одночасно із суші, моря та повітря. Сили безпеки зараз діють у населених пунктах і проводять "зачистки" від бойовиків, що проникли туди.

Наразі військові операції продовжуються, оскільки терористи роблять спроби захоплення міст.

Біньямін Нетаньягу також наказав провести масштабну мобілізацію резервістів, наголосивши, що ворог заплатить за свої злочинні дії таку ціну, з якою він раніше не стикався.

"Громадяни Ізраїлю, ми в стані війни. Це не операція, не ескалація, це війна. І ми переможемо. Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", – сказав він.

Нагадаємо, у травні 2023 року палестинські бойовики випустили десятки ракет із Сектора Гази по Ізраїлю.

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