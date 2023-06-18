Ніколи не зберігайте поруч ці два овочі і ось чому

Зазвичай овочі та інші продукти зберігають на балконі, коморі чи підвалі. Проте для деяких дуже важливе правильне сусідство.

До прикладу, зберігати картоплю та цибулю разом не можна. Експерти для Sante Plus пояснили, чому це є серйозною помилкою.

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Ці два овочі – картопля та цибуля – можуть негативно впливати один на одного, якщо їх тримати в одному місці. Сільськогосподарські фахівці рекомендують зберігати їх у темному прохолодному місці, але в жодному разі не поруч один з одним.

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В результаті такого сусідства цибуля виділяє газ під назвою "етилен", який змушує картоплю швидко дозрівати та гнити. Водночас речовини, що виділяються з бульб у цей час, також призводять до прискорення процесу псування цибулі.

"Це порочне коло, яке можна розірвати лише розділивши ці продукти", – вважають експерти.

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Де зберігати картоплю, щоб вона не проросла

Найкращий спосіб зберегти картоплю – зберігати її в прохолодному місці, далеко від прямих сонячних променів, оскільки сонячні промені відповідальні за утворення хлорофілу, характерного пігменту, який надає зелений колір картоплі, коли вона швидко проростає.

Якщо ви живете в квартирі, кухонна шафа може допомогти, якщо вона відповідає оптимальним умовам зберігання. Ніколи не тримайте картоплю поруч із духовкою, мікрохвильовою піччю, під раковиною або на холодильнику.

Коли температура вища за ідеальну для зберігання, картопля поступово починає проростати. Але будьте обережні, низькі температури також не ідеальні. Не плануйте зберігати її у занадто холодних умовах, наприклад, у холодильнику. Це може призвести до розщеплення крохмалю на цукор.

Іншими словами, якщо ви зберігаєте картоплю в холодильнику після приготування, її смак може спотворитися, а зовнішній вигляд може легко набути неапетитного коричневого відтінку. Тому, щоб уникнути найменших проблем, зберігайте їх дбайливо в ящику для овочів, який повинен бути встановлений у кухонній шафі, далеко від світла і, перш за все, від цибулі.

Нагадаємо, що для значного збільшення врожаю картоплі слід підживити рослини. Як це правильно зробити, читайте в матеріалі UAportal.

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