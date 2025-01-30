Нові тарифи на воду в Україні: жителям яких міст доведеться платити більше

У низці українських міст тарифи на воду зросли більш ніж на 12%. Підвищення цін набуло чинності з 1 січня 2025 року.

Водночас у деяких містах підняття тарифу тільки планується. Про це пише UAportal з посиланням на OBOZ.UA.

У матеріалі зазначається, що встановлення тарифів на воду у великих містах контролює Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Саме до цього органу водоканали звертаються, щоб з’ясувати причини та механізми необхідного підвищення вартості послуг.

"Законодавство прописано так, що НКРЕКП має бути незалежною організацією, однак насправді вони так само перебувають під тиском і непопулярні рішення ухвалювати не поспішають. У результаті виникає ситуація, коли тарифи, які призначаються НКРЕКП, не переглядаються роками, тоді як місцева влада регулярно підвищує тарифи комунальних водоканалів", – вказує видання.

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З 1 січня цього року тарифи на воду зросли у Христинівській міській раді (Черкаська область). Вартість водопостачання підвищилася на 12,6% – з 29,85 до 33,6 гривні за кубометр, а водовідведення подорожчало на 8,8% – з 40,8 до 44,4 гривні. Таким чином, загальна сума за кубометр води збільшилася з 70,65 до 78 гривень.

У місті Українка, що на Київщині, тариф на водопостачання зріс до 55,67 гривні за кубометр, а централізоване водовідведення подорожчало до 59,28 гривні. Тепер мешканцям доведеться сплачувати 114,9 гривні за кожен кубометр.

Також у січні 2024 року КП "Українське водопровідно-каналізаційне підприємство" повідомляло про підвищення тарифу до 79,17 гривні за кубометр, що включає як водопостачання, так і водовідведення.

Крім того, у низці міст уже заплановано підвищення тарифів. Зокрема, КП "Тепловодопостачання" в Харківській області пропонує збільшити вартість води з поточних 45,88 грн за кубометр до 127,82 грн.

Новий тариф планують запровадити з 1 лютого 2025 року, проте остаточне рішення залежить від місцевої влади.

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Де можна дізнатися про зміни тарифів на воду

Інформацію щодо можливого зростання тарифів можна знайти на офіційному сайті місцевої адміністрації або водоканалу.

"Однак більшість споживачів про такі публічні обговорення дізнаються вже після того, як суми у платіжках перерахували, тож вплинути на вже ухвалене рішення неможливо", – зазначається у матеріалі.

Варто зауважити, що на даний момент середній тариф серед ліцензіатів НКРЕКП складає 35,77 грн за кубометр. Проте у містах із населенням до 100 тисяч осіб вартість встановлюється місцевою владою без залучення Нацкомісії.

Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що тариф на воду може змінитись.

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