Новые тарифы на воду в Украине: жителям каких городов придется платить больше

В ряде украинских городов тарифы на воду выросли более чем на 12%. Повышение цен вступило в силу с 1 января 2025 года.

В то же время в некоторых городах поднятие тарифа только планируется. Об этом пишет UAportal со ссылкой на OBOZ.UA.

В материале отмечается, что установление тарифов на воду в крупных городах контролирует Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно в этот орган водоканалы обращаются, чтобы выяснить причины и механизмы необходимого повышения стоимости услуг.

"Законодательство прописано так, что НКРЭКУ должна быть независимой организацией, однако на самом деле они так же находятся под давлением и непопулярные решения принимать не спешат. В результате возникает ситуация, когда тарифы, которые назначаются НКРЭКУ, не пересматриваются годами, тогда как местные власти регулярно повышают тарифы коммунальных водоканалов", – указывает издание.

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С 1 января этого года тарифы на воду выросли в Христиновском городском совете (Черкасская область). Стоимость водоснабжения повысилась на 12,6% – с 29,85 до 33,6 гривны за кубометр, а водоотведение подорожало на 8,8% – с 40,8 до 44,4 гривны. Таким образом, общая сумма за кубометр воды увеличилась с 70,65 до 78 гривен.

В городе Украинка, что на Киевщине, тариф на водоснабжение вырос до 55,67 гривны за кубометр, а централизованное водоотведение подорожало до 59,28 гривны. Теперь жителям придется платить 114,9 гривны за каждый кубометр.

Также в январе 2024 года КП "Украинское водопроводно-канализационное предприятие" сообщало о повышении тарифа до 79,17 гривны за кубометр, что включает как водоснабжение, так и водоотведение.

Кроме того, в ряде городов уже запланировано повышение тарифов. В частности, КП "Тепловодоснабжение" в Харьковской области предлагает увеличить стоимость воды с текущих 45,88 грн за кубометр до 127,82 грн.

Новый тариф планируют ввести с 1 февраля 2025 года, однако окончательное решение зависит от местных властей.

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Где можно узнать об изменениях тарифов на воду

Информацию о возможном росте тарифов можно найти на официальном сайте местной администрации или водоканала.

"Однако большинство потребителей о таких публичных обсуждениях узнают уже после того, как суммы в платежках перечислили, поэтому повлиять на уже принятое решение невозможно", – отмечается в материале.

Стоит заметить, что на данный момент средний тариф среди лицензиатов НКРЭКУ составляет 35,77 грн за кубометр. Однако в городах с населением до 100 тысяч человек стоимость устанавливается местными властями без привлечения Нацкомиссии.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что тариф на воду может измениться.

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