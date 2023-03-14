Звертайте увагу на наліпки: як обрати якісні та корисні банани

Банани – це дуже корисна їжа для здоров'я. Коли ми купуємо банани, часто помічаємо на них маленькі кольорові наклейки, але мало хто задумується про їх призначення та інформацію, яку вони містять.

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На наклейках бананів зазвичай вказано країну та компанію-виробника, а також інформацію про метод вирощування фруктів. Для споживача, найважливіше - дізнатися, як було вирощено банани. Для цього на наклейках є 4- або 5-значний код. Завдяки цьому коду споживач може дізнатися про якість та корисність продукту.

Якщо код на наклейці складається з 4 цифр і починається на 3 або 4, то це означає, що банани були вирощені за допомогою інтенсивного сільського господарства. Це означає, що для прискорення зростання та дозрівання були використані натуральні та мінеральні добрива, такі як пестициди та інші хімікати.

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Якщо код на наклейці містить 5 цифр і починається на 9, то це означає, що банани були вирощені традиційним "органічним" способом, без застосування пестицидів та добрив. Якщо на наклейці з'являється 5-значний код, що починається з цифри 8, це означає, що банани були генетично модифіковані (ГМО).

Раніше ми писали про те, як правильно зберігати банани, щоб вони зберігались значно довше.

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