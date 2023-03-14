Обращайте внимание на наклейки: как выбрать качественные и полезные бананы

Бананы – это очень полезная еда для здоровья. Когда мы покупаем бананы, часто замечаем на них маленькие цветные наклейки, но мало кто задумывается об их назначении и содержащейся в них информации.

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На наклейках бананов обычно указана страна и компания-производитель, а также информация о методе выращивания фруктов. Для потребителя, самое важное – узнать, как были выращены бананы. Для этого на наклейках имеется 4- или 5-значный код. Благодаря этому коду потребитель может узнать качество и полезность продукта.

Если код на наклейке состоит из 4 цифр и начинается на 3 или 4, это означает, что бананы были выращены с помощью интенсивного сельского хозяйства. Это означает, что для ускорения роста и созревания использовались натуральные и минеральные удобрения, такие как пестициды и другие химикаты.

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Если код на наклейке содержит 5 цифр и начинается на 9, то это означает, что бананы были выращены традиционным органическим способом, без применения пестицидов и удобрений. Если на наклейке появляется 5-значный код, начинающийся с цифры 8, значит бананы были генетически модифицированы (ГМО).

Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы, чтобы они хранились гораздо дольше.

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