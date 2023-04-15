Взуттєві тренди 2023 року: названо 8 наймодніших пар туфель на весну (фото)

Весною хочеться швидше зняти чоботи та перейти на легенькі та стильні туфлі. Цього сезону в моді зручні та витончені моделі.

Зокрема найбажанішим взуттєвим трендом 2023 року стали туфлі Мері Джейн з "Людини-Павука". Які ж моделі будуть особливо стильними цією весно, розповіли у socportal.info.

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Туфлі Мері Джейн

Цього сезону просто must have – туфлі героїні коміксів про Людини-Павука Мері Джейн. Ця модель у шкільному стилі та має стійкий каблук, круглий носок та тонкий ремінець з пряжкою або кнопкою.

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Таке взуття досить витончене та жіночне, тому пасуватиме до багатьох образів.

Слінгбеки

Слінгбеки мають закритий ніс та відкриту п'яту, яку фіксують за допомогою ремінця. Ця модель майже ніколи не виходить з моди та обов'язково повертається.

Цього сезон можете сміливо купувати моделі в яскравих колірних відтінках: фіолетовому, зеленому, синьому. Також слінгбеки можна доповнювати масивними прикрасами.

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Туфлі з ремінцями

В моду повертаються класичні туфлі на шпильці з тонкими ремінцями. Вони зроблять будь-який образ жіночним та особливо пасуватимуть під спідницю, сукню та брючні костюми.

Звертайте увагу на моделі в чорному, білому, коричневому відтінках, а також у яскравих кольорах, з ніжним декором.

Лофери

Лофери – надзвичайно зручне та практичне взуття, які підійдуть для тривалих весняних прогулянок. Обирайте моделі не тільки в темних кольорах, але й в життєрадісній палітрі.

Також стильними є лофери в спортивному стилі з імітацією шнурків, лакові моделі та з металевим ланцюжком.

Туфлі на платформі

В 2023 році не бійтеся обрати туфлі на величезній платформі, які також доповнені товстим каблуком чи незвичайним дизайном. Такі моделі візуально подовжують та додадуть "родзинки" в образ.

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Туфлі-човники

Туфлі-човники на шпильці досі залишаються актуальними. Вони додадуть образу елегантності, особливо, якщо це чорні туфлі без зайвого декору. Їх можна взути під абсолютно різний одяг.

У трендах – лакові, замшеві та шкіряні моделі.

Прозорі та напівпрозорі туфлі

Прозоро та напівпрозорі туфлі – матимуть цікавий вигляд на нозі. При цьому прозорими можуть бути окремі елементи. Таке взуття добре поєднувати з будь-яким одягом, джинсами, класичними костюмами. Звертайте увагу на моделі зі стразами, наклейками та ремінцями.

Туфлі з металевими відтінками

Одними з головних трендів весни 2023 року стали металеві відтінки. Вони зустрічаються як в одязі, так і у взутті. Тому сміливо обирайте туфлі в золотих, срібних, платинових, бронзових тонах.

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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