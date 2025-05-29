Обвал льодовика в Альпах знищив половину села у Швейцарії: одна людина зникла безвісти

У Швейцарських Альпах від льодовика Бірх відколовся масивний фрагмент, що спричинив масштабний зсув льоду, бруду та каміння. В результаті природної катастрофи значна частина села Блаттен була зруйнована.

Про це повідомляє The Guardian. Велика площа села опинилася під товщею грязюки та уламків. Потік також накрив річку, що протікала через населений пункт, і прилеглі лісові схили.

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Стефан Ганзер, керівник регіональної служби безпеки кантону Вале, заявив, що знищено або поховано приблизно 90% села, назвавши подію "великою катастрофою".

Представник влади кантону Маттіас Ебенер повідомив, що внаслідок стихії зникла безвісти одна людина. Також, за його словами, сильно постраждали будівлі та інфраструктура села.

Ще 19 травня з Блаттена було евакуйовано близько 300 мешканців, коли геологи зафіксували високий ризик обвалу льодовика та пов’язаної з цим лавини.

Нагадаємо, у Мʼянмі стався потужний землетрус.

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