Чи обов’язково в Чистий Четвер купатись на сході сонця

В останній тиждень Великого посту християни починають приготування до святкування Великодня. У 2023 році православні віряни святкуватимуть одне з найбільших свят 16 квітня.

Втім, перед Великоднем особливим днем є Чистий Четвер. У цей день, пов'язаний з очищенням душі та тіла, існують свої традиції та правила.

У цей день віряни мають дотримуватися правил щодо того, як правильно купатися. Зокрема, це варто робити до сходу сонця.

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Саме таким чином душа та тіло, згідно з віруваннями, зможуть очиститися від гріха. 13 квітня 2023 року в Києві сонце зійде о 05:07, тому купатися треба ще до п'ятої ранку.

Відео дня

Також у цей день потрібно вмиватися водою зі срібної ложки, чи іншого предмету, зробленого зі срібла. Таким чином людина забезпечить себе здоров'ям та красою на весь рік.

Під час купання потрібно читати молитву. У молитві потрібно звертатися до Божої Матері та Ісуса Христа.

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