Веганська паска для тих, хто постує завжди: простий рецепт

Для тих, хто сповідує веганство період великодніх свят є великим випробуванням, адже запах пасок, пиріжків та різноманітних м'ясних страв такий ароматний, що інколи ледь стримуєшся аби не почати ласувати ними завчасно, поки триває піст і на кухні триває процес підготування.

Однак і для веганів існує безліч рецептів святкових великодніх страв. Серед них є і веганські паски.

Читайте також: Весняний салат до великоднього столу: як приготувати просто та бюджетно

Пропонуємо ознайомитися з рецептом паски, що є аналогом ямайського кексу. Це ароматна та легка у приготуванні страва, яку точно захочуть спробувати ваші "м'ясоїдні друзі".

Рецепт пісної паски на 2 порції:

Пшоно – 400 г

Відео дня

Кеш'ю – 150 г

Сироп топінамбура – 3 ст. л.

Цедра лимона – на смак

Олія кокосова – 4 ст. л.

Курага – 5 штук

Родзинки – 25 г

Сік лимонний – 2 ст. л.

Як готувати:

Кеш'ю треба попередньо замочити мінімум на 4 години, краще на ніч.

Курагу та родзинки промити та залити теплою водою.

З гарно промитого пшона (інакше буде гірким) потрібно зварити м'яку кашу. Змішайте пшоно, кеш'ю, додайте сироп топінамбура, сік та цедру лимона, кокосове масло.

Блендером перебийте все до однорідної маси. Якщо маса дуже густа, можна додати кип'яченої води. Однак не спішіть це робити, оскільки густота має переваги – так паска краще скріпиться, коли настоюватиметься у холодильнику.

Наприкінці готування у тісто додайте подрібнену курагу та родзинки та перемішайте ложкою, або силіконовою лопаткою.

Потім треба перекласти тісто у форми та поставити у холодильник на ніч, чи хоча б на 7-8 годин.

Читайте також: Весняні салати з редискою: кращі рецепти вітамінних страв

Пропонуємо дізнатися спосіб, як приготувати пісний салат Табуле з кускусом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!