Весняний салат до великоднього столу: як приготувати просто та бюджетно

Аби великодній стіл не складався лише з пасок, холодців яєць та м'ясних страв, можна урізноманітнити його вітамінними салатами. Для них саме й час оскільки на ринках та у маркетах вже повно різної зелені та свіжих овочів.

Пропонуємо приготувати на Великдень вітамінний салат з червоної капусти та гранату. Інгредієнтів для нього не треба багато, тож цей рецепт доволі бюджетний.

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Авторка кулінарного блогу Kate&Nora повідомила, що на три порції салату "Вітамінна бомба" потрібно підготувати:

Морква сира – 1 шт.

Червона капуста – половина качана середнього розміру.

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Червона цибуля – половина.

Кріп – пучок.

Зернята з 1 гранату (або з половини – на ваш смак).

Для заправки: оливкова олія, гірчиця, бальзамічний оцет.

Як готувати:

Капусту нашаткуйте та пересипте у глибоку миску. Туди ж додайте натерту моркву та порізану напівкільцями цибулю. Помийте, обсушіть та дрібно поріжте кріп й додайте в салат. А потім вже присипте його зернятами граната.

Заправка: змішайте оливкову олію, кілька крапель бальзамічного оцту та чайну ложку гірчиці.

Заправте салат та гарно перемішайте. За бажанням його можна поперчити й посолити.

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