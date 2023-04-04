Весняний салат до великоднього столу: як приготувати просто та бюджетно
Аби великодній стіл не складався лише з пасок, холодців яєць та м'ясних страв, можна урізноманітнити його вітамінними салатами. Для них саме й час оскільки на ринках та у маркетах вже повно різної зелені та свіжих овочів.
Пропонуємо приготувати на Великдень вітамінний салат з червоної капусти та гранату. Інгредієнтів для нього не треба багато, тож цей рецепт доволі бюджетний.
Читайте також: Закуски з простих інгредієнтів для великоднього столу
Авторка кулінарного блогу Kate&Nora повідомила, що на три порції салату "Вітамінна бомба" потрібно підготувати:
- Морква сира – 1 шт.
- Червона капуста – половина качана середнього розміру.
- Червона цибуля – половина.
- Кріп – пучок.
- Зернята з 1 гранату (або з половини – на ваш смак).
Для заправки: оливкова олія, гірчиця, бальзамічний оцет.
Як готувати:
Капусту нашаткуйте та пересипте у глибоку миску. Туди ж додайте натерту моркву та порізану напівкільцями цибулю. Помийте, обсушіть та дрібно поріжте кріп й додайте в салат. А потім вже присипте його зернятами граната.
Заправка: змішайте оливкову олію, кілька крапель бальзамічного оцту та чайну ложку гірчиці.
Заправте салат та гарно перемішайте. За бажанням його можна поперчити й посолити.
Читайте також: Весняні салати з редискою: кращі рецепти вітамінних страв
Пропонуємо дізнатися спосіб, як зварити яйця на Великдень у вині.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!