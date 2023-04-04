Весенний салат к пасхальному столу: как приготовить просто и бюджетно

Чтобы пасхальный стол не состоял только из куличей, холодцов яиц и мясных блюд, можно разнообразить его витаминными салатами. Для них самое время, поскольку на рынках и в маркетах уже полно разной зелени и свежих овощей.

Предлагаем приготовить на Пасху витаминный салат из красной капусты и граната. Ингредиентов для него не нужно много, поэтому этот рецепт достаточно бюджетный.

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Автор кулинарного блога Kate&Nora сообщила, что на три порции салата "Витаминная бомба" нужно подготовить:

Морковь сырая – 1 шт.

Красная капуста – половина кочана среднего размера.

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Красный лук – половина.

Укроп – пучок.

Зерна из 1 граната (или с половины – по вашему вкусу).

Для заправки оливковое масло, горчица, бальзамический уксус.

Как готовить:

Капусту нашинкуйте и пересыпьте в глубокую миску. Туда же добавьте натертый морковь и порезанный полукольцами лук. Помойте, обсушите и мелко порежьте укроп и добавьте в салат. А потом уже присыпьте его зернышками граната.

Заправка: смешайте оливковое масло, несколько капель бальзамического уксуса и чайную ложку горчицы.

Заправьте салат и хорошо перемешайте. По желанию его можно поперчить и посолить.

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