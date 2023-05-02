Черговий колаборант підірвався на саморобній вибухівці у дворі свого будинку у Мелітополі (відео)

Вранці 2 травня в тимчасово окупованому Мелітополі стався "замах" на заступника начальника окупаційного "ГУ МВС по Запорізькій області". Колаборант був госпіталізований.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав український мер міста Іван Федоров. За інформацією місцевого видання "Ріа-Мелітополь", вибух у місті стався близько 06:45. Туди прибули окупаційна "поліція" та швидкі.

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Найсильніше вибух чули мешканці району вздовж проспекту 50-річчя Перемоги. Як зазначає місцеве видання, "звук нагадував підрив чергового колаборанта".

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"По вулиці Інтеркультурній промчала поліція з мигалками та сиренами. По місту також мчать швидкі. Хто зі зрадників цього разу злетів у повітря, повідомимо пізніше", – написано у повідомленні.

Російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в Мелітополі вибухнув саморобний вибуховий пристрій, коли "заступник начальника ГУ МВС по Запорізькій області", якого призначили на цю посаду окупанти, відчинив ворота, "виходячи на роботу". Колаборант у лікарні, окупаційна поліція завела справу за фактом замаху.

Нагадаємо, у Мелітополі підірвали колаборанта Олександра Міщенка.

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