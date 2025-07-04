Черговий обмін полоненими із РФ: серед визволених є оборонці Маріуполя (фото)

4 липня Україна повернула додому ще одну групу своїх захисників, які перебували в російському полоні. Обмін відбувся в межах стамбульських домовленостей. Серед звільнених — військові, які зазнали важких поранень, мають серйозні проблеми зі здоров’ям, а також бійці молодого віку — деяким ще не виповнилося й 25 років.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Офіс омбудсмана.Більшість із цих людей утримувались у російському полоні ще з 2022 року. За його словами, додому повертаються ті, хто боронив Україну в найгарячіших точках: на Донеччині, в Маріуполі, на Луганщині, Харківщині та Херсонщині. Це військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні особи.

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Згідно з повідомленням Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, наймолодшому із визволених щойно виповнилося 20 років, найстаршому — 59. Серед повернених є не лише рядовий склад, а й офіцери. Окремі з них, зокрема оборонці Маріуполя, провели в полоні понад три роки. Всі ці люди були або захоплені на фронті, або засуджені в Росії за фальшивими звинуваченнями, або зникли безвісти і тривалий час вважалися такими, що не перебувають на зв’язку.

Омбудсман Дмитро Лубінець підкреслює, що цей обмін має особливу вагу — вдалося повернути не лише поранених, а й тих, кого російська сторона засудила до тривалих термінів ув’язнення. За словами омбудсмана, це важливий доказ того, що навіть після років неволі Україна не забуває своїх захисників і продовжує боротьбу за кожного.

У Коордштабі наголошують, що обмінний процес триває, і остаточна кількість звільнених буде названа після завершення всіх процедур.

Раніше ми розповідали, що відбувся черговий обмін полоненими між Україною та рф.

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