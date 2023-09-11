Очевидно для крадіїв: де вдома не можна ховати гроші

Зберігання грошей та коштовностей вдома – це важливий аспект фінансової безпеки. Однак вибір місця для цього має бути обдуманим і враховувати можливі ризики, пов'язані зі зловмисниками та іншими проблемами.

Про це повідомило видання Pixel. Зазначили, що зловмисники найчастіше перевіряють очевидні місця, де можуть бути сховані цінності, тому варто уникати стандартних варіантів, таких як шафи, серванти чи скриньки. Замість цього, слід розглянути інші ідеї для збереження цінностей.

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Спроби ховати гроші у вазах або горщиках квітів, завертати їх у пакети та розміщувати в неочікуваних місцях, таких як під матрацом, подушками, всередині книг або журналів, можуть бути очевидними для зловмисників. Тому варто бути кмітливим і унікальним у виборі сховища.

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Важливо зберігати гроші та цінності від вологості та плісняви. Не залишайте їх у неопалюваних і недостатньо вентильованих приміщеннях з високою вологістю. Поганою ідеєю також є ховання цінностей у ванній чи кухні, де вони можуть стати легкою здобиччю для зловмисників.

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