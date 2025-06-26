Одна з країн Європи посилює вимоги: кого з українських біженців більше не прийматимуть

У Швейцарії планують надавати тимчасовий захист лише тим громадянам України, які перед виїздом мешкали на територіях, що наразі контролюються Росією або перебувають у зоні активних бойових дій. Серед таких регіонів – Київська, Харківська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Сумська, Чернігівська та Миколаївська області.

Як повідомляє SRF, наприкінці 2024 року Норвегія класифікувала українські території на зони безпеки – умовно "безпечні" та "небезпечні" регіони. Про це пише OBOZ.UA.

До переліку небезпечних регіонів віднесено Київ, Одесу, Харків, Суми, Чернігів, а також Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку та Херсонську області. Натомість центральні й західні регіони України вважаються безпечними для проживання. Очікується, що Швейцарія адаптує цю модель, щоправда, із певними змінами.

У Державному секретаріаті з міграції (SEM) підтвердили, що Федеральна рада працює над ухваленням рішення щодо переходу на нову систему. Це означатиме, що статус S більше не надаватиметься автоматично всім українцям, як це було від початку повномасштабної агресії.

У разі впровадження нових правил, вони стосуватимуться лише тих українців, які прибудуть до Швейцарії після набуття чинності цих змін. Ті ж, хто вже проживає в країні, й надалі залишатимуться під захистом.

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Згідно зі статистикою, починаючи з липня 2022 року, приблизно третина українських біженців у Швейцарії прибули з регіонів, що можуть бути класифіковані як безпечні. Це свідчить про можливі значні наслідки у разі запровадження нової моделі.

Пропозицію висунула правоконсервативна Швейцарська народна партія (SVP). Її депутат у Національній раді Паскаль Шмід наголосив на важливості таких змін. "Це правильний крок, але чому Федеральна рада не впровадила обмеження раніше, залишається незрозумілим", – сказав він.

Втім, деякі експерти ставлять під сумнів ефективність поділу України на зони. Швейцарська рада у справах біженців зауважує, що рівень безпеки в країні постійно змінюється, а така класифікація може створити нерівні умови для тих, хто прибув раніше, порівняно з новими заявниками.

У разі, якщо громадяни України з умовно безпечних територій подадуть запит не на отримання статусу S, а на звичайний притулок, їхні звернення розглядатимуть індивідуально. Якщо буде встановлено, що повернення до України неможливе, вони отримають тимчасовий дозвіл на перебування у Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Швейцарія надасть фінансову допомогу до 20 тис. доларів українцям.

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