Одна из стран Европы ужесточает требования: кого из украинских беженцев больше не будут принимать

В Швейцарии планируют предоставлять временную защиту только тем гражданам Украины, которые перед выездом жили на территориях, которые сейчас контролируются Россией или находятся в зоне активных боевых действий. Среди таких регионов – Киевская, Харьковская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Сумская, Черниговская и Николаевская области.

Как сообщает SRF, в конце 2024 года Норвегия классифицировала украинские территории на зоны безопасности – условно "безопасные" и "опасные" регионы. Об этом пишет OBOZ.UA.

В перечень опасных регионов отнесены Киев, Одесса, Харьков, Сумы, Чернигов, а также Днепропетровская, Николаевская, Запорожская и Херсонская области. Зато центральные и западные регионы Украины считаются безопасными для проживания. Ожидается, что Швейцария адаптирует эту модель, правда, с определенными изменениями.

В Государственном секретариате по миграции (SEM) подтвердили, что Федеральный совет работает над принятием решения о переходе на новую систему. Это будет означать, что статус S больше не будет предоставляться автоматически всем украинцам, как это было с начала полномасштабной агрессии.

В случае внедрения новых правил, они будут касаться только тех украинцев, которые прибудут в Швейцарию после вступления в силу этих изменений. Те же, кто уже проживает в стране, и в дальнейшем будут оставаться под защитой.

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Согласно статистике, начиная с июля 2022 года, примерно треть украинских беженцев в Швейцарии прибыли из регионов, которые могут быть классифицированы как безопасные. Это свидетельствует о возможных значительных последствиях в случае введения новой модели.

Предложение выдвинула правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP). Ее депутат в Национальном совете Паскаль Шмид отметил важность таких изменений. "Это правильный шаг, но почему Федеральный совет не ввел ограничения раньше, остается непонятным", – сказал он.

Впрочем, некоторые эксперты ставят под сомнение эффективность разделения Украины на зоны. Швейцарский совет по делам беженцев отмечает, что уровень безопасности в стране постоянно меняется, а такая классификация может создать неравные условия для тех, кто прибыл раньше, по сравнению с новыми заявителями.

В случае, если граждане Украины с условно безопасных территорий подадут запрос не на получение статуса S, а на обычное убежище, их обращения будут рассматривать индивидуально. Если будет установлено, что возвращение в Украину невозможно, они получат временное разрешение на пребывание в Швейцарии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Швейцария предоставит финансовую помощь до 20 тыс. долларов украинцам.

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