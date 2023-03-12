Офіційно: названо ім'я військового, якого росіяни вбили після слів 'Слава Україні'

Служба безпеки України підтвердила особу Героя, розстріляного після слів "Слава Україні!". Ним був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігоревич.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, остаточно підтвердити дані вдалося після комплексу слідчих дій, "які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів". Також було отримано висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Відео дня

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!", – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Він додав, що СБУ працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили розстріл Героя. "Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", – додав Малюк.

Довідково: Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як вдалося встановити СБУ, Мацієвського російські бойовики розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Нагадаємо, 6 березня у мережу потрапило відео, зняте російськими бойовиками. На цих кадрах можна побачити українського воїна, який стоїть біля окопів та курить. Після того, як він каже "Слава Україні", його розстрілюють. За кадром чути російську лайку.

На цей жорстокий воєнний злочин відреагував президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що Україна помститься за смерть Героя.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що розіслав відео з розстрілом військовополоненого міжнародним партнерам як доказ злочинів росії.

Тим часом за голови вбивць українського Героя вже оголошено винагороду.

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді заявила, що ініціюватиме присвоєння звання Героя України розстріляному російськими солдатами українському військовому.

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