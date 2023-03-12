Официально: названо имя военного, которого россияне убили после слов 'Слава Украине'

Служба безопасности Украины подтвердила личность Героя, расстрелянного после слов "Слава Украине!" Им был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр Игоревич.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, окончательно подтвердить данные удалось после комплекса следственных действий, "включавших общение с родными и собратьями погибшего, а также проработку фото- и видеоматериалов". Также был получен вывод судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

Видео дня

"Это настоящий Герой, который, даже глядя в лицо смерти, продемонстрировал всему миру, что такое украинский характер и несокрушимость. Именно такие защитники сегодня защищают нашу землю, а значит – враг обязательно будет разбит. Ибо Великая Победа Украины состоит из героических поступков таких людей, как Александр Мациевский. Герою слава! Героям слава! Украине слава!", — отметил Глава СБУ Василий Малюк.

Он добавил, что СБУ работает над идентификацией оккупантов, совершивших расстрел Героя. "Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", — добавил Малюк.

Справка: Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Мациевского российские боевики расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

Напомним, 6 марта в сеть попало видео, снятое российскими боевиками. На этих кадрах можно увидеть украинского воина, который стоит у окопов и курит. После того как он говорит "Слава Украине", его расстреливают. За кадром слышна русская брань.

На это жестокое военное преступление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что Украина отомстит за смерть Героя.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что разослал видео с расстрелом военнопленного международным партнерам в качестве доказательства преступлений России.

Тем временем за головы убийц украинского Героя уже объявлено вознаграждение.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде заявила, что будет инициировать присвоение звания Героя Украины расстрелянному русскими солдатами украинскому военному.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!